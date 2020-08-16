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Білорусь готується до приїзду офіційної української делегації у Гродно, попри революційні події

Неділя, 16 серпня 2020, 10:58
Білорусь готується до приїзду офіційної української делегації у Гродно, попри революційні події

У Білорусі очікують на приїзд офіційної української делегації на зустріч щодо співпраці, яка має відбутися в жовтні у Гродно, попри останні події.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне видання "БЕЛТА", про це заявили у Білоруській торгово-промисловій палаті.

Там повідомляють, що зустріч білорусько-української консультаційної ради ділового співробітництва пройде 8 жовтня у Гродно. На ній розглядатимуть "перспективні напрямки розвитку торговельно-економічної взаємодії та проблемні питання ведення бізнесу" та планується підписання двосторонніх контрактів.

Серед учасників анонсують посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола та посла України в Білорусі Ігоря Кизима, главу ТПП Білорусі Володимира Улаховича та президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова.

Захід має проходити у рамках Третього форуму регіонів Білорусі та України 8-9 жовтня у Гродно. 

З цього повідомлення випливає, що у Білорусі очікують на продовження з Україною business as usual, попри революційні події.

Раніше повідомлялося, що попередньо на жовтень планується візит до Білорусі президента України Володимира Зеленського - він і Олександр Лукашенко повинні були взяти участь у Форумі.

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що поки ситуація в Білорусі не стабілізується, "було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи".

Вчора МЗС України оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій уникло заяв про невизнання результатів голосування

Примітно, що Україна пропонує білоруській опозиції поступитися своїми вимогами, у тому числі – на відміну від ЄС – не вимагає негайного звільнення усіх затриманих за участь у мирних протестах.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьУкраїнадипломатичні відносини
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