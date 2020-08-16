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Беларусь готовится к приезду официальной украинской делегации в Гродно, несмотря на революционные события

Воскресенье, 16 августа 2020, 10:58
Беларусь готовится к приезду официальной украинской делегации в Гродно, несмотря на революционные события

В Беларуси ожидают приезда официальной украинской делегации на встречу по сотрудничеству, которая должна состояться в октябре в Гродно, несмотря на последние события.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное издание "БЕЛТА", об этом заявили в Белорусской торгово-промышленной палате.

Там сообщают, что встреча белорусско-украинского консультационного совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в Гродно. На ней будут рассматривать "перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия и проблемные вопросы ведения бизнеса" и планируется подписание двусторонних контрактов.

Среди участников анонсируют посла Беларуси в Украине Игоря Сокола и посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, главу ТПП Беларуси Владимира Улаховича и президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова.

Встреча должна проходить в рамках Третьего форума регионов Беларуси и Украины 8-9 октября в Гродно.

Из этого сообщения следует, что в Беларуси ожидают продолжения с Украиной business as usual, несмотря на революционные события.

Ранее сообщалось, что предварительно на октябрь планируется визит в Беларусь президента Украины Владимира Зеленского - он и и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко должны были принять участие в Форуме.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, "было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы".

Вчера МИД Украины обнародовало заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором избежало заявлений о непризнании результатов голосования.

Примечательно, что Украина предлагает белорусской оппозиции поступиться своими требованиями, в том числе - в отличие от ЕС - не требует немедленного освобождения всех задержанных за участие в мирных протестах.

Темы: БеларусьУкраинадипломатические отношения
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