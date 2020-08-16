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В Україну повертається спека

Неділя, 16 серпня 2020, 11:19
В Україну повертається спека

В Україні в неділю, 16 серпня, зберігатиметься суха погода, лише в Карпатському регіоні можливі короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Український гідрометцентр, чий прогноз передає "Укрінформ"

Деталі: Згідно з прогнозом, 16 серпня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°, на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями 14-18°; вдень 23-28°, на сході країни подекуди 20-22°.

 

У наступні два дні, 17-18 серпня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів, лише 17 серпня в Карпатському регіоні, 18 серпня в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та узбережжі морів до 19°, 17 серпня у східній частині 8-13°; вдень 25-30°.

 
 

Упродовж 19-20 серпня в Україні також переважно без опадів. Короткочасні дощі очікуються 19 серпня у західних, Житомирській, Вінницькій, 20 серпня місцями і в Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-31°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 33°; у західних областях - 20-25°.

 
 

У Києві та Київській області 16 серпня синоптики обіцяють суху погоду. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень близько 25°; в області вночі 8-13°, вдень 23-28°.

Без опадів буде у Києві також 17-18 серпня. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

Збережеться у столиці суха погода і 19 серпня, а 20 серпня місцями очікується короткочасний дощ. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Теми: погода
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