В Украину возвращается жара

В Украине в воскресенье, 16 августа, будет сохраняться сухая погода, только в Карпатском регионе возможны кратковременные дожди с грозами.

Источник: Украинский гидрометцентр, чей прогноз передает "Укринформ"

Детали: Согласно прогнозу, 16 августа в Украине переменная облачность, без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит 8-13°, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму местами 14-18°; днем 23-28°, на востоке страны местами 20-22°.

В следующие два дня, 17-18 августа, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков, лишь 17 августа в Карпатском регионе, 18 августа в западных областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и побережье морей до 19°, 17 августа в восточной части 8-13°; днем 25-30°.

В течение 19-20 августа в Украине также преимущественно без осадков. Кратковременные дожди ожидаются 19 августа в западных, Житомирской, Винницкой, 20 августа местами и в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 20°; днем 25-31°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 33°; в западных областях - 20-25°.

В Киеве и Киевской области 16 августа синоптики обещают сухую погоду. Температура ночью в столице 11-13°, днем около 25°; по области ночью 8-13°, днем 23-28°.

Без осадков будет в Киеве 17-18 августа. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°.

Сохранится в столице сухая погода и 19 августа, а 20 августа местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.