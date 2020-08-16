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Посол Білорусі у Словаччині підтримав протести та звинуватив владу у катуваннях

Неділя, 16 серпня 2020, 11:46

Перший білоруський дипломат, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, публічно виступив з підтримкою протестів у Білорусі через невизнання результатів президентських виборів та звинуватив владу у катуваннях.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TUT. BY, про це йдеться у його відеозверненні.

"Як і всі білоруси, я шокований розповідями про катування і побиття громадян моєї країни. На TUT. BY на одному з фото місива з синців і крові ми впізнали однокласника моєї доньки, який точно ніколи не був серед баламутів... Сотні моїх співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі ХХІ сторіччя", - зазначає дипломат.

Посол зазначає, що представників МЗС, які захищають інтереси країни за кордоном, часто прирівнюють до силовиків, і силовики прагнуть не допустити втручання у внутрішні справи країни ззовні.

"Але я точно знаю що ключові складові сильної, згуртованої держави, непіддатливої до впливу ззовні - це повага до волі народу, його мови, історії та культури. У Словаччині я представляю Білорусь та її народ, який, згідно з Конституцією, є єдиним джерелом влади в країні. 

Я солідарний з тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст з мирними демонстраціями, щоб їхній голос почули. Як вихідець з міста Жодино, я з вами, працівники  "БелАЗу" і "Ковальського заводу важких штамповок"! Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде формуватися з урахуванням позицій усіх прошарків населення і представників різних політичних сил. Білоруси вистраждали це право", - заявив Ігор Лещеня.

Теми: Білорусьмітинги


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