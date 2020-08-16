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Посол Беларуси в Словакии поддержал протесты и обвинил власти в пытках

Воскресенье, 16 августа 2020, 11:46

Первый белорусский дипломат, посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, публично выступил с поддержкой протестов в Беларуси и обвинил власти в пытках.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT. BY, об этом говорится в его видеообращении.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях граждан моей страны. На сайте TUT. BY на фотографии месива с синяков и кровоподтеков мы узнали одноклассника моей дочери, который точно никогда не был смутьяном ... Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века", - отмечает дипломат.

Посол отмечает, что представителей МИД, которые защищают интересы страны за рубежом, часто приравнивают к силовикам, и силовики стараются предотвратить вмешательство во внутренние дела страны извне.

"Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сильного, сплоченного, не поддающегося влиянию извне государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры.

В Словакии я представляю Беларусь и ее народ, который, согласно Конституции, является единственным источником власти в стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными демонстрациями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец из города Жодино, я с вами, работники "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок"! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет формироваться с учетом позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это", - заявил Игорь Лещеня.

Темы: Беларусьмитинги


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