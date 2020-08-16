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"Йди!" У Мінську десятки тисяч людей вийшли на акцію проти Лукашенка

Неділя, 16 серпня 2020, 16:22
Фото: mbkhmedia

Біля стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі.

Джерело: TUT.BY, трансляція Радыё Свабода, телеграм-канал NEXTA

Деталі: Багатотисячний натовп скандує: "Йди!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!", "Чесні вибори!".

Автомобілі на вулицях сигналять у відповідь на речівки протестуючих.

Масові антиурядові акції проходять не тільки в Мінську, а й по всій країні.

Повідомляється, що до акції протесту приєднався машиніст мінського метро, ​​який через пристрій зв'язку виголосив "Жыве Беларусь!!!", вагон скандував у відповідь.

У Вітебську близько 10 тисяч осіб розмістилися по обидві сторони площі Перемоги, акція триває вже півтори години. Люди скандують "Йди!", "Свободу!".

У Гродно центральні вулиці також заповнені тисячами мітингувальників.

Гродно
Гродно

Близько 10 тисяч мітингувальників вийшли на акцію протесту в Бобруйську.

Білоруські ЗМІ публікують також фото з акцій підтримки в інших країнах, в тому числі з України.

Теми: БілорусьЛукашенкомітинги


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