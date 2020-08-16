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"Уходи!" В Минске и десятки тысяч человек вышли на акцию против Лукашенко

Воскресенье, 16 августа 2020, 16:22
Фото: mbkhmedia

У стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей в белорусской столице собрались десятки тысяч человек, выступающие против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Источник: TUT.BY, трансляция Радыё Свабода, телеграм-канал NEXTA

Детали: Многотысячная толпа скандирует: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!", "Честные выборы!".

Автомобили на улицах сигналят в ответ на речевки протестующих.

Массовые антиправительственные акции проходят не только в Минске, но по всей стране.

Сообщается, что к акции протеста присоединился машинист минского метро, который через устройство связи объявил "Жыве Беларусь!!!", вагон скандировал в ответ.

В Витебске около 10 тысяч человек разместились по обе стороны площади Победы, акция длится уже полтора часа. Люди скандируют "Уходи!", "Свободу!".

В Гродно центральные улицы заполнены тысячами митингующих.

 
Гродно

Около 10 тисяч митингующих вишли на акцию протеста в Бобруйске.

Белорусские СМИ публикуют также фото с акций поддержки в других странах, в том числе из Украины.

Темы: БеларусьЛукашенкомитинги


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