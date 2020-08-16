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Українська делегація у ПАРЄ ініціювала декларацію щодо подій у Білорусі

Неділя, 16 серпня 2020, 16:28

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи ініціювала декларацію щодо подій у Білорусі - Білоруську декларацію; її вже підтримали країни Балтії та Британія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила голова української делегації, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Я ініціювала Білоруську декларацію – документ, де ми даємо оцінку подіям у сусідній країні і пропонуємо шлях виходу з ситуації, що склалася. Декларацію підтримала більшість членів делегації України в ПАРЄ… Також Декларацію підписали іноземні друзі України, які потерпають за свободу і демократію в Білорусі. Це голови делегацій Естонії – Марія Юферева-Скуратовскі, Латвії – Інесе Лібіня-Егнере, Литви – Альгірдас Буткевічюс та Великої Британії – Роджер Гейл", - повідомила вона. 

У тексті декларації йдеться про невідповідність виборів у Білорусі міжнародним виборчим стандартам і зазначається, що вони проводилися з масовими порушеннями прав і свобод громадян та не відображають вільного волевиявлення білоруського народу.

Також засуджується застосування насильства до учасників мирних зібрань у Мінську та інших білоруських містах.

Далі у тексті декларації закликають владу Білорусі:

- негайно звільнити всіх незаконно затриманих учасників мирних зібрань та почати діалогу між всіма сторонами виборчого процесу;

- провести незалежне розслідування щодо неправомірного застосування сили проти учасників мирних зібрань;

- пропонують допомогти в організації діалогу між учасниками виборчого процесу та надати майданчик для таких переговорів;

- застерігають Російську Федерацію від втручання у внутрішні справи Білорусі.

Нагадаємо, у суботу МЗС України оприлюднило м'яку заяву щодо результатів виборів у Білорусі, у якій уникло заяв про невизнання результатів голосування. 

У ній Україна пропонує білоруській опозиції поступитися своїми вимогами, та, на відміну від ЄС, не вимагає негайного звільнення усіх затриманих за участь у мирних протестах.

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Теми: ПАРЄБілорусь


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