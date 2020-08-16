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Украинская делегация в ПАСЕ инициировала декларацию о событиях в Беларуси

Воскресенье, 16 августа 2020, 16:28

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала декларацию о событиях в Беларуси - Белорусскую декларацию; ее уже поддержали страны Балтии и Великобритания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила председатель украинской делегации, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Я инициировала Белорусскую декларацию - документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации. Декларацию поддержало большинство членов делегации Украины в ПАСЕ... Также Декларацию подписали иностранные друзья Украины, страдающих за свободу и демократию в Беларуси. Это главы делегаций Эстонии - Мария Юферева-Скуратовски, Латвии - Инесе Либин-Эгнер, Литвы - Альгирдас Буткевичюс и Великобритании - Роджер Гейл", - сообщила она.

В тексте декларации говорится о несоответствии выборов в Беларуси международным избирательным стандартам и отмечается, что они проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа.

Также осуждается применение насилия к участникам мирных собраний в Минске и других белорусских городах.

Далее в тексте декларации призывают власти Беларуси:

- немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний и начать диалог между всеми сторонами избирательного процесса;

- провести независимое расследование неправомерного применения силы против участников мирных собраний;

- предлагают помочь в организации диалога между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров;

- предостерегают Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Напомним, в субботу МИД Украины обнародовало мягкое заявление о результатах выборов в Беларуси, в которой избежало заявлений о непризнании результатов голосования.

В нем Украина предлагает белорусской оппозиции поступиться своими требованиями, и, в отличие от ЕС, не требует немедленного освобождения всех задержанных за участие в мирных протестах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для урегулирования ситуации в стране зарубежные посредники не нужны.

Темы: ПАСЕБеларусь
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