Найбільші протести в історії Білорусі: на вулицях Мінська до 200 тисяч людей

Мітинг 16 серпня у столиці Білорусі зібрав 100-200 тисяч людей і є, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

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Близько 6-ї години вечора протестувальники рушили від стели у бік проспекту Незалежності та до Будинку уряду. Проспект Переможців повністю закрили для руху транспорту, люди йдуть всією проїжджою частиною.

Учасники акції розгорнули 100-метровий біло-червоно-білий стяг.

На площі Свободи людей вітали дзвонами з православного й католицького соборів.

Оглядач "Радіо Свобода" Сергій Наумчик каже, що сьогоднішні протести - можливо найбільші в історії незалежної Білорусі.

За його словами, поки важко казати про конкретні цифри, але людей на вулицях - візуально більше, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників; при цьому, постійно підходять нові люди.

Аналітик "Радіо Свободи" Юрій Дракахруст вважає, що на вулицях столиці - щонайменш 200 тисяч людей.

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За повідомленнями "Радіо Свобода", на прилеглих до проспекту Незалежності вулицях стоять зо два десятки автозаків та водомети.

Поблизу Жовтневої площі силовики оточили квартал парку ім. Янки Купали, Національного академічного театру ім. Янки Купали та будівлю адміністрації Лукашенка.

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