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Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек

Воскресенье, 16 августа 2020, 18:58
Радио Свобода

Митинг 16 августа в столице Беларуси собрал 100-200 тысяч человек и является возможно самым большим в истории независимой Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Около 6 часов вечера протестующие двинулись от стелы в сторону проспекта Независимости и Дома правительства. Проспект Победителей полностью закрыли для движения транспорта, люди идут по всей проезжей части.

Участники акции развернули 100-метровый бело-красно-белый флаг.

На площади Свободы людей приветствовали колоколами из православного и католического соборов.

 

Обозреватель "Радио Свобода" Сергей Наумчик говорит, что сегодняшние протесты - возможно крупнейшие в истории независимой Беларуси.

По его словам, пока трудно говорить о конкретных цифрах, но людей на улицах - визуально больше, чем во время страйка 1991 года, когда было 100 000 протестующих; при этом, постоянно подходят новые люди.

 

Аналитик "Радио Свободы" Юрий Дракахруст считает, что на улицах столицы - минимум 200 тысяч человек.

По сообщениям "Радио Свобода", на прилегающих к проспекту Независимости улицах стоят десятка два автозаков и водометы.

В районе Октябрьской площади силовики окружили квартал парка им. Янки Купалы, Национального академического театра им. Янки Купалы и здание администрации Лукашенко.

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Темы: Беларусьакции


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