Дайте прізвисько Трампу: як обирали і що задавали кандидатам в заступники Байдена

Відбір віце-президента в команду кандидата Джо Байдена був складним і повним несподіваних питань. Одне з них: Яке прізвисько ви б дали Дональду Трампу?

Джерело: The Washington Post

Деталі: Як відомо, кандидат у президенти від Демократичної партії США Джо Байден обрав своїм віцепрезидентом на випадок перемоги у виборах темношкіру сенаторку Камалу Харріс. І такого складного відбору в історії США ще не було.

Первинну перевірку проводила група з чотирьох осіб - колишнього сенатора Крістофера Додда, мера Лос-Анджелеса Еріка Гарсетті, колишнього радника Байдена Синтії Хоган і члена Палати представників Лізи Блант Рочестер.

Вони провели понад 120 годин зустрічей з партійними активістами та іншими зацікавленими сторонами в дискусіях про те, хто може краще за всіх послужити партії і країні.

Ці четверо також зустрілися більш ніж з 20 жінками-кандидатами і на основі цих зустрічей підготували презентацію для Байдена і його дружини Джилл. Крім того, кожен член четвірки мав особисту зустріч з Байденом, на якій озвучив свої рекомендації щодо тієї чи іншої кандидатури.

Як стало відомо виданню зі своїх джерел, обрана зрештою Харріс показала себе на такій зустрічі добре. Команда чотирьох визнала, що вона зможе гідно протистояти Трампу і добре орієнтується в питаннях, що стосуються посади віцепрезидента. На зустрічі Харріс також розповіла про свої близькі стосунки з покійним сином Байдена Бо і про своє особисте життя: про те, що її батьки – іммігранти, мати з Індії, а батько з Ямайки.

До фінальної фази відбору дісталися 11 жінок. Вони були піддані ретельному аналізу групою з 12-15 юристів, кожна з них мала особисте інтерв'ю з самим Байденом.

Кандидатам ставили безліч питань - про їхні публікації в пресі і наукові роботи, можливі арешти або кримінальні звинувачення, історії хвороби і виступи на публіці. Їх запитували також про донорів їх виборчих кампаній, чи скаржилися на їх чоловіків на роботі, просили описати найскандальніші ситуації, в які вони потрапляли за свою кар'єру.

Які відповіді давали кандидатки, джерела не повідомляють.

Всю отриману про кандидатів інформацію Байден обговорював зі своєю сім'єю.

Крім того, під час процесу відбору оточення Байдена радило йому взяти на посаду заступника когось темношкірого.

У підсумку вибір припав на Камалу Харріс.

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Нагадаємо: Днями кандидат у президенти від Демократичної партії США Джо Байден оголосив про свій вибір темношкірої сенаторки Камали Харріс в якості віцепрезидента у разі перемоги на виборах.