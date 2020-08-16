Дайте прозвище Трампу: как отбирали и какие задания давали кандидатам в замы Байдена

Отбор вице-президента в команду кандидата Джо Байдена был сложным и полным неожиданных вопросов. Один из них: Какое прозвище Вы бы дали Дональду Трампу?

Источник: The Washington Post

Детали: Как известно, кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден избрал своим вице-президентом на случай победы в выборах темнокожую сенаторшу Камалу Харрис. И такого сложного отбора в истории США еще не было.

Первоначальную проверку проводила группа из четырех человек – бывшего сенатора Кристофера Додда, мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, бывшего советника Байдена Синтии Хоган и члена палаты представителей Лизы Блант Рочестер.

Они провели более 120 часов встреч с партийными активистами и другими заинтересованными сторонами в дискуссиях о том, кто может лучше всех послужить партии и стране.

Эти четверо также встретились более чем с 20 женщинами-кандидатами и на основе этих встреч подготовили презентацию для Байдена и его жены Джилл. Кроме того, каждый член четверки имел личную встречу с Байденом, на которой озвучил свои рекомендации касательно той или иной кандидатуры.

Как стало известно изданию из своих источников, избранная в последствии Харрис показала себя на одной из этих встреч хорошо. Команда четырех признала, что она сможет достойно противостоять Трампу и хорошо ориентируется в вопросах, касающихся должности вице-президента. На встрече Харрис также рассказала о своих близких отношениях с покойным сыном Байдена Бо и о своей личной жизни: о том, что ее родители – иммигранты, мать из Индии, а отец с Ямайки.

До финальной фазы отбора добрались 11 женщин. Они были подвергнуты тщательному анализу группой из 12-15 юристов, каждая из них имела личное интервью с самим Байденом.

Кандидатам задавали множество вопросов - об их публикациях в прессе и научных работах, возможных арестах или уголовных обвинениях, историях болезни и выступлениях на публике. Их спрашивали также о донорах их избирательных кампаний, жаловались ли на их супругов на работе, просили описать самые скандальные ситуации, в которые они попадали за свою карьеру.

Какие ответы давали кандидатки, источники не сообщают.

Всю полученную о кандидатах информацию Байден обсуждал со своей семьей.

Кроме того, во время процесса отбора окружение Байдена советовало ему взять на должность заместителя темнокожего соискателя.

В итоге выбор пал на Камалу Харрис.

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Напомним: На днях кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден объявил о своем выборе темнокожего сенатора Камалы Харрис в качестве вице-президента в случае победы на выборах.