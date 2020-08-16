Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Дайте прозвище Трампу: как отбирали и какие задания давали кандидатам в замы Байдена

Воскресенье, 16 августа 2020, 19:26

Отбор вице-президента в команду кандидата Джо Байдена был сложным и полным неожиданных вопросов. Один из них: Какое прозвище Вы бы дали Дональду Трампу?

Источник: The Washington Post

Детали: Как известно, кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден избрал своим вице-президентом на случай победы в выборах темнокожую сенаторшу Камалу Харрис. И такого сложного отбора в истории США еще не было.

Первоначальную проверку проводила группа из четырех человек – бывшего сенатора Кристофера Додда, мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, бывшего советника Байдена Синтии Хоган и члена палаты представителей Лизы Блант Рочестер.

Они провели более 120 часов встреч с партийными активистами и другими заинтересованными сторонами в дискуссиях о том, кто может лучше всех послужить партии и стране.

Эти четверо также встретились более чем с 20 женщинами-кандидатами и на основе этих встреч подготовили презентацию для Байдена и его жены Джилл. Кроме того, каждый член четверки имел личную встречу с Байденом, на которой озвучил свои рекомендации касательно той или иной кандидатуры.

Как стало известно изданию из своих источников, избранная в последствии Харрис показала себя на одной из этих встреч хорошо. Команда четырех признала, что она сможет достойно противостоять Трампу и хорошо ориентируется в вопросах, касающихся должности вице-президента. На встрече Харрис также рассказала о своих близких отношениях с покойным сыном Байдена Бо и о своей личной жизни: о том, что ее родители – иммигранты, мать из Индии, а отец с Ямайки.

До финальной фазы отбора добрались 11 женщин. Они были подвергнуты тщательному анализу группой из 12-15 юристов, каждая из них имела личное интервью с самим Байденом.

Кандидатам задавали множество вопросов - об их публикациях в прессе и научных работах, возможных арестах или уголовных обвинениях, историях болезни и выступлениях на публике. Их спрашивали также о донорах их избирательных кампаний, жаловались ли на их супругов на работе, просили описать самые скандальные ситуации, в которые они попадали за свою карьеру.

Какие ответы давали кандидатки, источники не сообщают.

Всю полученную о кандидатах информацию Байден обсуждал со своей семьей.

Кроме того, во время процесса отбора окружение Байдена советовало ему взять на должность заместителя темнокожего соискателя.

В итоге выбор пал на Камалу Харрис.

Читайте также Женщина для Байдена: как темнокожая кандидат в вице-президенты США поможет одолеть Трампа

Напомним: На днях кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден объявил о своем выборе темнокожего сенатора Камалы Харрис в качестве вице-президента в случае победы на выборах.

Украинская правда
Темы: СШАвиборыБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих

У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание

Видео, фото"Уходи!" В Минске и десятки тысяч человек вышли на акцию против Лукашенко

дополненоЛукашенко пугает, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет и станет на колени, как Украина

Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь

відеоЛукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"

Все новости...
США
Трамп рассматривает возможность запрета на работу Alibaba в США
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
США рассчитывают на заключение нового ядерного соглашения с Россией
Последние новости
19:26
Дайте прозвище Трампу: как отбирали и какие задания давали кандидатам в замы Байдена
19:12
ООС: обстрелов нет, но есть одно нарушение
18:58
Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек
18:45
Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих
18:07
Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным – штаб ООС
17:57
На улицы белорусских городов вышли сотни тысяч людей
17:45
У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание
17:26
Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой
17:10
Google Travel будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц из-за коронавируса
16:57
НАТО отвергает обвинения Лукашенко
Все новости...