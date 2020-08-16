Трамп хоче зустрітися з Путіним до виборів – NBC

Президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що хотів би зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним до виборів, які пройдуть у США в листопаді.

Джерело: NBC News із посиланням на чотири інформованих джерела

Деталі: Повідомляється, що чиновники США вивчили можливі час і місце для зустрічі Трампа і Путіна, в тому числі наступного місяця у Нью-Йорку.

За словами джерел, метою зустрічі двох лідерів було б оголосити про прогрес у досягненні нової угоди про контроль над ядерними озброєннями між США і Росією.

Один з обговорюваних варіантів полягає в тому, щоб президенти підписали план подальших переговорів щодо продовження договору СНО-3, термін дії якого закінчується наступного року, заявили троє людей, знайомих із ходом переговорів.

За словами джерел, Трамп розглядає зустріч як можливість продемонструвати, що він здатний укладати угоди.

Радник з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив у неділю на каналі NBC, що Трамп не просив про зустріч з Путіним в США, але він сподівається прийняти у себе російського лідера для підписання нової угоди про контроль над озброєннями.

Пряма мова О'Брайена: "Ми не організовуємо зустріч із Путіним у Сполучених Штатах, але коли-небудь ми хотіли б, щоб Путін приїхав сюди, щоб підписати приголомшливу угоду про контроль над озброєннями, яка захищає американців і захищає росіян".

Довідка: Президентські вибори у США призначені на 3 листопада.