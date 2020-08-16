Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов – NBC

Воскресенье, 16 августа 2020, 22:26
Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов – NBC

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным до выборов, которые пройдут в ноябре.

Источник: телеканал NBC со ссылкой на четыре информированных источника

Детали: Сообщается, что чиновники США изучили возможные время и место для встречи Трампа и Путина, в том числе в следующем месяце в Нью-Йорке.

По словам источников, целью встречи двух лидеров было бы объявить о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией.

Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших переговоров по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в следующем году, заявили три человека, знакомые с ходом переговоров.

По словам источников, Трамп рассматривает встречу как возможность продемонстрировать, что он способен заключать соглашения.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в воскресенье на канале NBC, что Трамп не просил о встрече с Путиным в США, но он надеется принять у себя российского лидера для подписания нового соглашения о контроле над вооружениями.

Прямая речь О’Брайена: "Мы не организовывем встречу с Путиным в Соединенных Штатах, но когда-нибудь мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защищает американцев и защищает россиян".

Справка: Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Украинская правда
Темы: ТрампПутинСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: