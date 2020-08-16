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Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов – NBC

Воскресенье, 16 августа 2020, 22:26

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным до выборов, которые пройдут в ноябре.

Источник: телеканал NBC со ссылкой на четыре информированных источника

Детали: Сообщается, что чиновники США изучили возможные время и место для встречи Трампа и Путина, в том числе в следующем месяце в Нью-Йорке.

По словам источников, целью встречи двух лидеров было бы объявить о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией.

Один из рассматриваемых вариантов заключается в том, чтобы президенты подписали план дальнейших переговоров по продлению договора СНВ-3, срок действия которого истекает в следующем году, заявили три человека, знакомые с ходом переговоров.

По словам источников, Трамп рассматривает встречу как возможность продемонстрировать, что он способен заключать соглашения.

Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в воскресенье на канале NBC, что Трамп не просил о встрече с Путиным в США, но он надеется принять у себя российского лидера для подписания нового соглашения о контроле над вооружениями.

Прямая речь О’Брайена: "Мы не организовывем встречу с Путиным в Соединенных Штатах, но когда-нибудь мы хотели бы, чтобы Путин приехал сюда, чтобы подписать потрясающее соглашение о контроле над вооружениями, которое защищает американцев и защищает россиян".

Справка: Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.

Украинская правда
Темы: ТрампПутинСШАРосcия


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