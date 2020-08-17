Ляшко розповів, у якому випадку можуть перенести місцеві вибори

Державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що питання про перенесення місцевих виборів буде розглядатись у тому разі, якщо більше чим 50% території країни буде у "червоній" зоні карантину.

Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо 50% території буде в "червоній" зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі й виборів".

Деталі: За словами заступника міністра, у цьому питання Україна орієнтується на Польщу. Остання переносила президентські вибори через пандемію.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", – заявив головний санлікар.

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