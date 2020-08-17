Ляшко рассказал, в каком случае могут перенести местные выборы

Государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вопрос о переносе местных выборов будет рассматриваться в том случае, если более чем 50% территории страны будет в "красной" зоне карантина.

Источник: Ляшко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если 50% территории будет в "красной" зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов".

Детали: По словам заместителя министра, в этом вопросе Украина ориентируется на Польшу. Последняя переносила президентские выборы из-за пандемии.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", – заявил главный санврач.

Напомним: