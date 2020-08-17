Тихановська: Я готова діяти як національний лідер

Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Джерело: Белсат у Telegram, Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Пряма мова Тихановської: "Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових виборів – реальних, чесних і прозорих, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою".

Деталі: Вона також звернулася до людей у формі, зазначивши, що "білоруси – це люди, які не сприймають насильства, вони щедрі і справедливі", і якщо силовики вирішать не виконувати злочинні накази, перейти на бік народу, то білоруси пробачать їм, підтримають і "в майбутньому не дорікнуть поганим словом".

Раніше ЗМІ повідомили, що Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, готує заяву про оголошення своєї перемоги на президентських виборах в Білорусі 9 серпня.

Представниця штабу Тихановської Анна Красуліна підтвердила: "Відповідна заява зараз готується. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі і визнає перемогу Тихановської".

Нагадаємо: За офіційними даними ЦВК Білорусі, на виборах 9 серпня Тихановська набрала 10,1% голосів виборців. Александр Лукашенко здобув 80,1% голосів.

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій.

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

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