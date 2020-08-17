Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановська: Я готова діяти як національний лідер

Понеділок, 17 серпня 2020, 08:46
Тихановська: Я готова діяти як національний лідер

Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Джерело: Белсат у Telegram, Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Пряма мова Тихановської: "Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових виборів – реальних, чесних і прозорих, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою".

Деталі: Вона також звернулася до людей у формі, зазначивши, що "білоруси – це люди, які не сприймають насильства, вони щедрі і справедливі", і якщо силовики вирішать не виконувати злочинні накази, перейти на бік народу, то білоруси пробачать їм, підтримають і "в майбутньому не дорікнуть поганим словом".

Раніше ЗМІ повідомили, що Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, готує заяву про оголошення своєї перемоги на президентських виборах в Білорусі 9 серпня.

Представниця штабу Тихановської Анна Красуліна підтвердила:  "Відповідна заява зараз готується. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі і визнає перемогу Тихановської".

Нагадаємо: За офіційними даними ЦВК Білорусі, на виборах 9 серпня Тихановська набрала 10,1% голосів виборців. Александр Лукашенко здобув 80,1% голосів.

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій. 

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Читайте такожЦіна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьТихановська
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: