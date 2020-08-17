Тихановська: Я готова діяти як національний лідер

Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Джерело: Белсат у Telegram, Rzeczpospolita, "Європейська правда"

Пряма мова Тихановської: "Я готова взяти на себе відповідальність і діяти як національний лідер у цей період. Для того, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм".

Деталі: Раніше ЗМІ повідомили, що Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, готує заяву про оголошення своєї перемоги на президентських виборах в Білорусі 9 серпня.

Представниця штабу Тихановської Анна Красуліна підтвердила: "Відповідна заява зараз готується. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі і визнає перемогу Тихановської".

Нагадаємо: За офіційними даними ЦВК Білорусі, на виборах 9 серпня Тихановська набрала 10,1% голосів виборців. Александр Лукашенко здобув 80,1% голосів.

У Білорусі тиждень тривають протести проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. Євросоюз заявив, що не вважає чинними результати голосування через численні свідчення фальсифікацій.

Напередодні у Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

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