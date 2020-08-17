Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановская: Я готова действовать как национальный лидер

Понедельник, 17 августа 2020, 08:46
Тихановская: Я готова действовать как национальный лидер

Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Источник: Белсат в Telegram, Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Прямая речь Тихановской: "Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключённых и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условия для организации новых выборов – реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом".

Детали: Она также обратилась к людям в форме, отметив, что "белорусы – это люди, которые не приемлют насилия, они щедры и справедливы", и если силовики решат не исполнять преступные приказы, перейти на сторону народа, то белорусы простят их, поддержат и "в будущем не попрекнут дурным словом".

Ранее СМИ сообщили, что Тихановская, которая сейчас находится в Литве, готовит заявление об объявлении своей победы на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

Представительница штаба Тихановской Анна Красулина подтвердила: "Соответствующее заявление сейчас готовится. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской".

Напомним: По официальным данным ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

В Беларуси уже неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Читайте такжеЦена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьТихановская
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: