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Тихановская: Я готова действовать как национальный лидер

Понедельник, 17 августа 2020, 08:46

Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Источник: Белсат в Telegram, Rzeczpospolita, "Европейская правда"

Прямая речь Тихановской: "Я готова взять на себя ответственность и действовать как национальный лидер в этот период. Для того, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".

Детали: Ранее СМИ сообщили, что Тихановская, которая сейчас находится в Литве, готовит заявление об объявлении своей победы на президентских выборах в Беларуси 9 августа.

Представительница штаба Тихановской Анна Красулина подтвердила: "Соответствующее заявление сейчас готовится. Мы ожидаем, что Запад примет выбор народа Беларуси и признает победу Тихановской".

Напомним: По официальным данным ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

В Беларуси уже неделю продолжаются протесты против победы на выборах Александра Лукашенко. Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Накануне в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

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Темы: БеларусьТихановская


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