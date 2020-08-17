Після вихідних в Україні трохи менше нових хворих на COVID

За добу 16 серпня в Україні було зафіксовано 1 464 нових хворих на COVID-19 помер 21 хворий, одужали 342 пацієнти.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Загалом за час пандемії коронавірусну хворобу діагностували 92 820 особам, із них померли 2 089 людей, одужали 48 164 осіб. Зараз хворіють 42 567 осіб.

В останню неділю у Рівненській області було зафіксовано 178 нових випадків.

У Чернівецькій області – 165 нових випадків.

В Івано-Франківській – 164 нових випадків.

У Львівській області – 128 нових випадків.

У Києві – 104 нових випадки.