После выходных в Украине немного меньше новых больных COVID

За сутки 16 августа в Украине было зафиксировано 1464 новых больных COVID-19, умер 21 больной, выздоровели 342 пациента.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего за время пандемии коронавирусную болезнь диагностировали 92 820 лицам, из них умерли 2 089 человек, выздоровели 48164 человек. Сейчас болеют 42 567 человек.

В последнее воскресенье в Ровенской области было зафиксировано 178 новых случаев.

В Черновицкой области – 165 новых случаев.

В Ивано-Франковской – 164 новых случаев.

Во Львовской области – 128 новых случаев.

В Киеве – 104 новых случая.