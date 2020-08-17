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У Києві понад сотня хворих на COVID-19, одна людина померла

Понеділок, 17 серпня 2020, 10:19
Фото з сайту КМДА

За минулу добу у столиці зафіксували 104 нових випадки захворювання на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла". 

 

Деталі: Серед нових хворих 44 жінки віком від 20 до 71 років, 53 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв, 4 дівчинки від 7 місяців до 12 років та 3 хлопчики від 9 до 16 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.
 
21 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (21 випадок), у Дарницькому та Солом’янському (по 16) та у Шевченківському (10) районах.

Загалом станом на 17 серпня у столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 154 киян. 3380 жителів столиці подолали хворобу.

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Теми: Київкоронавірус


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