Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві понад сотня хворих на COVID-19, одна людина померла

Понеділок, 17 серпня 2020, 10:19
У Києві понад сотня хворих на COVID-19, одна людина померла
Фото з сайту КМДА

За минулу добу у столиці зафіксували 104 нових випадки захворювання на коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла". 

 

Деталі: Серед нових хворих 44 жінки віком від 20 до 71 років, 53 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв, 4 дівчинки від 7 місяців до 12 років та 3 хлопчики від 9 до 16 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.
 
21 хворого госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (21 випадок), у Дарницькому та Солом’янському (по 16) та у Шевченківському (10) районах.

Загалом станом на 17 серпня у столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 154 киян. 3380 жителів столиці подолали хворобу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: