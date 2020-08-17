В Киеве более сотни больных COVID-19, один человек умер

За минувшие сутки в столице зафиксировали 104 новых случая заболевания коронавирусом, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер".

Детали: Среди новых больных 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет, 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет. Заболели в том числе и четверо медиков.

21 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (21 случай), в Дарницком и Соломенском (по 16) и в Шевченковском (10) районах.

Всего по состоянию на 17 августа в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 154 киевлян. 3380 жителей столицы преодолели болезнь.

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