Британія заявила про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі

Велика Британія не визнає результати президентських виборів у Білорусі і закликає до термінового розслідування серйозних порушень під час виборів і репресій, які слідували за ними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву глави МЗС Британії.

"Світ з жахом спостерігав за насильством, застосовуваним білоруською владою для придушення мирних протестів, що послідували за фальшивими президентськими виборами. Велика Британія не приймає їх результати" - заявив міністр Домінік Рааб .

"Ми терміново потребуємо незалежного розслідування через ОБСЄ недоліків, які зробили вибори несправедливими, а також жахливих репресій, які послідували за виборами" - йдеться у заяві.

За словами Рааба, Британія працюватиме з нашими міжнародними партнерами, щоб покарати винних і притягнути до відповідальності білоруську владу.

Нагадаємо, напередодні у столиці Білорусі на протести вийшли від 100 до 200 тисяч людей, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

За оцінками білоруських ЗМІ, на демонстрацію вийшло візуально більше людей, аніж під час страйку 1991 року, коли було 100 тисяч протестувальників.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримує білорусів, які вимагають проведення справжніх виборів у країні.

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