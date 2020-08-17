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Британия заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 10:52
Фото tut.by

 

Великобритания не признает результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к срочному расследованию серьезных нарушений во время выборов и последовавших за ними репрессий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании.

"Мир с ужасом наблюдал за насилием, применяемым белорусскими властями для подавления мирных протестов, последовавших за фальшивыми президентскими выборами. Великобритания не принимает их результаты", - заявил министр Доминик Рааб.

"Мы срочно нуждаемся независимого расследования через ОБСЕ недостатков, которые сделали выборы несправедливыми, а также ужасных репрессий, последовавших за выборами", - говорится в заявлении.

По словам Рааба, Великобритания будет работать с международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти.

Напомним, накануне в столице Беларуси на протесты вышли от 100 до 200 000 человек, митинг считают крупнейшим в истории независимой Беларуси.

По оценкам белорусских СМИ, на демонстрацию вышло визуально больше людей, чем во время забастовки 1991 года, когда было 100 тысяч протестующих.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает белорусов, которые требуют проведения настоящих выборов в стране.

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Темы: ВеликобританияБеларусьвиборы


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