Перемир'я на Донбасі тримається вже четвертий тиждень – РНБО

Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Джерело: Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України.

Деталі: Режим "тиші" тримається вже 21 день, Об'єднанні сили України не мали бойових втрат уже три тижні.

Зокрема протягом минулої доби, 16 серпня, не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі. І станом на 7 ранку 17 серпня також не зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних угруповань противника.

Відповідно, військовослужбовці Збройних сил України не відкривали вогонь у відповідь.

СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БпЛА.

Триває технічне обстеження місцевості та моніторинг режиму "тиша".

Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що українська сторона доклала значних зусиль до успішного проведення Тристоронньої контактної групи 22 липня ц.р., і неухильно виконує домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.