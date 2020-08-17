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Перемирие на Донбассе держится уже четвертую неделю – СНБО

Понедельник, 17 августа 2020, 12:08
Перемирие на Донбассе держится уже четвертую неделю – СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Источник: Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Детали: Режим "тишины" держится уже 21 день, Объединенные силы Украины не имели боевых потерь уже три недели.

В частности, за прошедшие сутки, 16 августа, не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе. И по состоянию на 7 утра 17 августа также не зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных группировок противника.

Соответственно, военнослужащие Вооруженных сил Украины не открывали огонь.

СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА.

Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что украинская сторона приложила значительные усилия к успешному проведению Трехсторонней контактной группы 22 июля с.г., и неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Темы: ДонбассСНБО
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