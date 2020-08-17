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Литва: Російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення

Понеділок, 17 серпня 2020, 12:36

Російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення в країну, заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у понеділок.

Про це він сказав, коментуючи готовність Росії надати "допомогу" Білорусі на тлі протестів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Жодних причин для військової підтримки з боку Росії немає, і немає законних чи інших підстав для цього. Це (військова підтримка. - Ред.) означало б вторгнення в країну і знищило б останні сліди її незалежності", - сказав Лінкявічюс журналістам у Вільнюсі.

"Росія сильно ризику, якщо це зробить, перед обличчям того, що відбувається в Білорусі, на тлі підтримки населення. Слід визначити, що вторгнення не буде виправданим ні юридично, ні морально, ні політично", - додав він.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня, Александр Лукашенко заявив, що НАТО нарощує військову потужність і "брязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

В суботу Лукашенко заявив, що отримав від президента Росії Владіміра Путіна обіцянку про всебічну допомогу у разі такого запиту від Білорусі.

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Теми: БілорусьЛитваРосія


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