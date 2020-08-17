Литва: Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение
Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник.
Об этом он сказал, комментируя готовность России оказать "помощь" Беларуси на фоне протестов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
"Никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого. Это (военная поддержка. - Ред.) означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.
Напомним, в воскресенье, 15 августа, Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь и "лязгает гусеницами" у границы с Беларусью.
В субботу Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина обещание о всесторонней помощь в случае такого запроса от Беларуси.
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