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Литва: Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение

Понедельник, 17 августа 2020, 12:36
Литва: Российская военная помощь Беларуси будет означать вторжение

Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник.

Об этом он сказал, комментируя готовность России оказать "помощь" Беларуси на фоне протестов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого. Это (военная поддержка. - Ред.) означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.

"Россия сильно рискует, если это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения. Следует определить, что вторжение не оправдается ни юридически, ни морально, ни политически", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь и "лязгает гусеницами" у границы с Беларусью.

В субботу Лукашенко заявил, что получил от президента России Владимира Путина обещание о всесторонней помощь в случае такого запроса от Беларуси.

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Темы: БеларусьЛитваРосcия
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