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НАЗК направило в суд протоколи стосовно заступника генпрокурора та судді

Понеділок, 17 серпня 2020, 12:48
НАЗК направило в суд протоколи стосовно заступника генпрокурора та судді
Заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Фото pep.org.ua

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів, у тому числі стосовно заступника генпрокурора та судді.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: За несвоєчасне подання декларації без поважних причин агентство склало адмінпротоколи стосовно:

  • заступника генпрокурора Олексія Симоненка,
  • ексначальника відділу Мінекології Владислава Марушевського,
  • ексзаступника начальника управління Антимонопольного комітету Ігоря Лавренюка,
  • експрокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 Володимира Кавуна,
  • начальника відділу Рахункової палати Мирослава Рогачука.  

Крім того, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склали та направили до суду адмінпротоколи стосовно:

  • начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Івана Кузя,
  • начальника відділу розпорядження землями сільгосппризначення у Чернівецькій області Оксани Пульберг,
  • колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петра Філімонова.

За несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані склали два адмінпротоколи стосовно судді Апеляційного суду міста Києва Олександра Сліпченка.

Також адмінпротоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності склали стосовно керівників політичних партій: Олега Гончарука (ВО "Платформа громад"), Андрія Древицького ("Партія Народний порядок"), Артема Цівінського ("Ми-кияни"), Олександра Давиденка ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю"), Станіслава Ніколаєнка ("Справедливість") та Антона Земськова ("Воля").

Українська правда
Теми: НАЗКсуд
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