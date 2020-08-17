НАЗК направило в суд протоколи стосовно заступника генпрокурора та судді

За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів, у тому числі стосовно заступника генпрокурора та судді.

Джерело: сайт НАЗК

Деталі: За несвоєчасне подання декларації без поважних причин агентство склало адмінпротоколи стосовно:

заступника генпрокурора Олексія Симоненка,

ексначальника відділу Мінекології Владислава Марушевського,

ексзаступника начальника управління Антимонопольного комітету Ігоря Лавренюка,

експрокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 Володимира Кавуна,

начальника відділу Рахункової палати Мирослава Рогачука.

Крім того, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів склали та направили до суду адмінпротоколи стосовно:

начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Івана Кузя,

начальника відділу розпорядження землями сільгосппризначення у Чернівецькій області Оксани Пульберг,

колишнього в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Петра Філімонова.

За несвоєчасне подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані склали два адмінпротоколи стосовно судді Апеляційного суду міста Києва Олександра Сліпченка.

Також адмінпротоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності склали стосовно керівників політичних партій: Олега Гончарука (ВО "Платформа громад"), Андрія Древицького ("Партія Народний порядок"), Артема Цівінського ("Ми-кияни"), Олександра Давиденка ("Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю"), Станіслава Ніколаєнка ("Справедливість") та Антона Земськова ("Воля").