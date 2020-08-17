НАПК направило в суд протоколы в отношении заместителя генпрокурора и судьи

За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 16 административных протоколов, в том числе в отношении заместителя генпрокурора и судьи.

Источник: сайт НАПК

Детали: За несвоевременное представление декларации без уважительных причин агентство составило админпротоколы в отношении:

заместителя генпрокурора Алексея Симоненко,

экс-начальника отдела Минэкологии Владислава Марушевского,

экс-заместителя начальника управления Антимонопольного комитета Игоря Лавренюка,

экс-прокурора Криворожской местной прокуратуры № 3 Владимира Кавуна,

начальника отдела Счетной палаты Мирослава Рогачука.

Кроме того, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составили и направили в суд админпротоколы в отношении:

начальника Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Ивана Кузя,

начальника отдела распоряжения землями сельхозназначения в Черновицкой области Оксаны Пульберг,

бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Запорожской области Петра Филимонова.

За несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составили два админпротокола в отношении судьи Апелляционного суда города Киева Александра Слипченко.

Также админпротоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составили в отношении руководителей политических партий: Олега Гончарука (ВО "Платформа общин"), Андрея Древицкого ("Партия Народный порядок"), Артема Цивинского ("Мы-киевляне"), Александра Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью"), Станислава Николаенко ("Справедливость") и Антона Земскова ("Воля").