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НАПК направило в суд протоколы в отношении заместителя генпрокурора и судьи

Понедельник, 17 августа 2020, 12:48
НАПК направило в суд протоколы в отношении заместителя генпрокурора и судьи
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Фото pep.org.ua

За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 16 административных протоколов, в том числе в отношении заместителя генпрокурора и судьи.

Источник: сайт НАПК

Детали: За несвоевременное представление декларации без уважительных причин агентство составило админпротоколы в отношении:

  • заместителя генпрокурора Алексея Симоненко,
  • экс-начальника отдела Минэкологии Владислава Марушевского,
  • экс-заместителя начальника управления Антимонопольного комитета Игоря Лавренюка,
  • экс-прокурора Криворожской местной прокуратуры № 3 Владимира Кавуна,
  • начальника отдела Счетной палаты Мирослава Рогачука.

Кроме того, за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составили и направили в суд админпротоколы в отношении:

  • начальника Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Ивана Кузя,
  • начальника отдела распоряжения землями сельхозназначения в Черновицкой области Оксаны Пульберг,
  • бывшего и.о. начальника Главного управления ГНС в Запорожской области Петра Филимонова.

За несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составили два админпротокола в отношении судьи Апелляционного суда города Киева Александра Слипченко.

Также админпротоколы о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составили в отношении руководителей политических партий: Олега Гончарука (ВО "Платформа общин"), Андрея Древицкого ("Партия Народный порядок"), Артема Цивинского ("Мы-киевляне"), Александра Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью"), Станислава Николаенко ("Справедливость") и Антона Земскова ("Воля").

Украинская правда
Темы: НАПКсуд
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