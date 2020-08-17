В Україні спека, на заході дощі з грозами

Суха спекотна погода очікується в найближчі дві доби в більшості областей, лише в західних областях пройдуть короткочасні дощі, а 19 серпня спека спаде.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: У вівторок вночі місцями на Закарпатті та в Карпатах, вдень у всіх західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів; температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 серпня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 36,2 градуси тепла в 1946 році, а найнижча - вночі на позначці 7,4 градуси вище нуля в 1919 році.

У середу, 19 серпня, в західних областях очікуються грозові дощі, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. На решті території без опадів; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-32°, у південній частині місцями 35°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в середу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 29-31°.

17 серпня о 9.00 температура води в Чорному та Азовському морях була 22-24°; у Дніпрі в межах Києва 22°.