В Украине жарко, на западе дожди с грозами

Сухая жаркая погода ожидается в ближайшие двое суток в большинстве областей, лишь в западных областях пройдут кратковременные дожди, а 19 августа жара спадет.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: Во вторник ночью местами на Закарпатье и в Карпатах, днем во всех западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем 26-31°, в Карпатах 20-25°.

В Киеве во вторник без осадков; температура ночью 16-18°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 36,2 градусов тепла в 1946 году, а самая низкая - ночью на отметке 7,4 градусов выше ноля в 1919 году.

В среду, 19 августа, в западных областях ожидаются грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 20-25°. На остальной территории без осадков; температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 27-32°, в южной части местами 35°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 29-31°.

17 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°; в Днепре в пределах Киева 22°.