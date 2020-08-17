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Лідерів ЄС скликають на екстрену конференцію через Білорусь

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:21

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію лідерів держав ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

"Слідкуючи за подіями в Білорусі, голова Європейської Ради Шарль Мішель вирішив скликати позачергову відеоконференцію членів Європейської ради цієї середи о 12:00", - написав Лейтс у Twitter.

Він додав, що більше деталей про рішення буде відомо згодом.

Мішель у своєму Twitter прокоментував, що "народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера", а "насильство над протестувальниками неприйнятне і його не можна допускати".

Нагадаємо, держави Європейського Союзу минулого тижня погодилися не вважати чинними "результати" президентських виборів у Білорусі.

Глави МЗС ЄС також домовилися про підготовку санкційного рішення щодо Білорусі, а Єврокомісія підготує пропозицію для вирішення кризи в країні. 

Держави ЄС також пропонували своє посередництво для деескалації кризи, але Лукашенко відмовився. 

У понеділок 17 серпня Лукашенко заявив, що повторних виборів у Білорусі не буде.

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Теми: БілорусьЄС
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