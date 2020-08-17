Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеров ЕС созывают экстренную конференцию из-за Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 13:21

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"Следя за событиями в Беларуси, председатель Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию членов Европейского совета в эту среду в 12:00", - написал Лейтс в Twitter.

Он добавил, что больше деталей о решении станет известно позже.

Мишель в своем Twitter прокомментировал, что "народ Беларуси имеет право принимать решения о своем будущем и свободно выбирать своего лидера", а "насилие над протестующими неприемлемо и его нельзя допускать".

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался.

В понедельник 17 августа Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

Темы: БеларусьЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
ЕС ввел санкции против пропагандистов, судей и тюремщиков режима Лукашенко
Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью
Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы: говорили о "Вагнере" и других провокациях
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: