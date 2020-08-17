Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лидеров ЕС созывают экстренную конференцию из-за Беларуси

Понедельник, 17 августа 2020, 13:21

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.

"Следя за событиями в Беларуси, председатель Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию членов Европейского совета в эту среду в 12:00", - написал Лейтс в Twitter.

Он добавил, что больше деталей о решении станет известно позже.

Мишель в своем Twitter прокомментировал, что "народ Беларуси имеет право принимать решения о своем будущем и свободно выбирать своего лидера", а "насилие над протестующими неприемлемо и его нельзя допускать".

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действующими "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решения по Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

Государства ЕС также предлагали свое посредничество для деэскалации кризиса, но Лукашенко отказался.

В понедельник 17 августа Лукашенко заявил, что повторных выборов в Беларуси не будет.

Читайте также: Цена молчания: почему Украина должна объявить о непризнании выборов в Беларуси

Темы: БеларусьЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Лукашенко готов поделиться полномочиями: "Но не под давлением и не через улицу"

Литва: Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение

видеоЛукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Британия заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси

видеоСотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку

Все новости...
Беларусь
Литва: Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение
Британия заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси
Сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку
Последние новости
14:13
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:10
Президент Германии обратился к Лукашенко
14:09
Госэкоинспекция хочет разработать э-кабинеты инспекторов на базе Blockchain
13:56
Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины
13:55
Шевченко рассказал, когда ждать второго транша МВФ
13:45
Суд заочно арестовал экс-министра-беглеца
13:44
"Голос" подал к законопроекту о локализации 2 тысячи правок, во фракции объяснили причину
13:41
видеоМэр Умани готов заблокировать въезд для хасидов и хочет встречи с Зеленским
13:37
Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина
13:33
В оппозиции заявили, что готовы обсудить с Лукашенко его неприкосновенность
Все новости...