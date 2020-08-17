Мер Умані готовий заблокувати в'їзд для хасидів і хоче зустрічі з Зеленським

Міський голова Умані Олександр Цебрій готовий заблокувати в'їзди до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана – під час карантину.

Джерело: відеозвернення Цебрія у Facebook

Пряма мова: "Комісія ТЕБ та НС на засіданні 11 серпня прийняла рішення щодо можливості присутності на території міста під час святкування Рош га-Шану від 5-ти до 10-ти тисяч паломників-прочан. Я думав, що нас почули, нас зрозуміли, до нас будуть прислухатися.

Тому я думав, що сьогодні буде прийнято єдино правильне рішення – про обмеження візиту на територію міста паломників-хасидів і відмову від традиційного проведення Рош га-Шану. Але я помилявся. На цьому засіданні було озвучено головуючим що рішення вже прийнято і коригуванню воно не підлягає…

Я готовий на найбільш радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти міська комісія ТЕБ та НС. Я хочу почути, як ви поставитеся, якщо на період Рош Гашану ми зробимо такі запобіжні міри

І ще: я переконаний, що пан президент не знає про цю ситуацію, що він не проінформований достатньо своїми так званими "слугами народу". Тому я зараз виїжджаю на Київ, під Офіс президента – і буду чекати там доти, доки зі мною не поспілкуються і президент від мене персонально не дізнається про ситуацію в Умані".

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