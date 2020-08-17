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Мэр Умани готов заблокировать въезд для хасидов и хочет встречи с Зеленским

Понедельник, 17 августа 2020, 13:41

Городской глава Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезды в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана – во время карантина.

Источник: видеообращение Цебрия в Facebook

Прямая речь: "Комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 11 августа приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош ха-Шана от 5-ти до 10-ти тысяч паломников. Я думал, что нас услышали, нас поняли, к нам будут прислушиваться.

Поэтому я думал, что сегодня будет принято единственно правильное решение – об ограничении визита на территорию города паломников-хасидов и отказе от традиционного проведения Рош ха-Шана. Но я ошибался. На этом заседании было озвучено главой, что решение уже принято и корректировки оно не подлежит...

Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать, как вы отнесетесь, если на период Рош ха-Шана мы сделаем такие предупредительные меры.

И еще: я убежден, что господин президент не знает об этой ситуации, что он не проинформирован достаточно своими так называемыми "слугами народа". Поэтому я сейчас выезжаю на Киев, под Офис президента – и буду ждать там до тех пор, пока со мной не пообщаются и президент от меня персонально не узнает о ситуации в Умани".

Предыстория:

  • Начало Нового года иудеи в 2020 году будут отмечать 19 сентября. Традиционно на этот праздник в Умани происходит паломничество хасидов в Умань, они приезжают на могилу их духовного лидера – цадика Нахмана.
  • Вопрос о приезде паломников на празднование Рош ха-Шана обсуждался на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 11 августа. Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что комиссия поручила МИД проинформировать иностранных граждан об ограничениях, которые действуют в Украине, а МВД – усилить безопасность на время Рош ха-Шана.

Темы: карантинместная властьЗеленский


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