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Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:56
Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо.

Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України.

Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей".

Передісторія:

  • Лідер гурту "Скрябін", Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.

Теми: ЗеленськийДТПкультура
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