Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины
Понедельник, 17 августа 2020, 13:56
Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в 2015 году, звания Героя Украины.
Источник: Facebook-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо.
Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины.
Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей".
Предыстория:
- Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб в ДТП на Днепропетровщине 2 февраля 2015.