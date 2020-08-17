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Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Понедельник, 17 августа 2020, 13:56
Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в 2015 году, звания Героя Украины.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо.

Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звания Героя Украины.

Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей".

Предыстория:

  • Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, известный под псевдонимом Кузьма Скрябин, погиб в ДТП на Днепропетровщине 2 февраля 2015.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДТПкультура
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