Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль назвав основні причини спалахів COVID на заході України

Понеділок, 17 серпня 2020, 14:31
Шмигаль назвав основні причини спалахів COVID на заході України

На заході України серед основних причин значного поширення коронавірусу – весілля та релігійні обряди.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, Офіс президента

Деталі:  Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тисяч смертей, зазначив Шмигаль.

Повідомляється також, що поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тисяч порушень при використанні додатку "Дій вдома".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: