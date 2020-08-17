Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмигаль назвав основні причини спалахів COVID на заході України

Понеділок, 17 серпня 2020, 14:31

На заході України серед основних причин значного поширення коронавірусу – весілля та релігійні обряди.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, Офіс президента

Деталі:  Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тисяч смертей, зазначив Шмигаль.

Повідомляється також, що поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тисяч порушень при використанні додатку "Дій вдома".

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський на закритій нараді обговорив сценарії загострення у Білорусі

Президент Німеччини звернувся до Лукашенка

Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

доповнено, відеоЛукашенко готовий ділитися повноваженнями: "Але не під тиском і не через вулицю"

Литва: Російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення

відеоЛукашенко: "Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде"

Усі новини...
коронавірус
У трьох областях обшуки: посадовці закупили неякісний захист від COVID-19 для лікарів
Київ та 10 областей не готові до послаблення карантину
У Києві почали діяти нові правила карантину
Останні новини
15:21
Голова НБУ: Підвищення мінімалки до 5 тисяч не позначиться на рівні інфляції
15:21
У Європарламенті не вважають Лукашенка переобраним президентом Білорусі
15:17
НАЗК викликало для пояснень нардепа Герегу і чиновника з Офісу генпрокурора
15:11
54.4°C: науковці припускають, що на Землі зафіксовано найвищу температуру
15:10
Шевченко вважає, що держбанкам вже не потрібне агентство проблемних активів
14:58
Терориста ІДІЛ затримали в Житомирі
14:54
Зеленський на закритій нараді обговорив сценарії загострення у Білорусі
14:53
Глава НБУ про гривню: Плаваюче курсоутворення зберігається
14:38
Депутат "Слуги народу" просить білорусів пробачити Лукашенку його злочини
14:37
НАБУ на основі меморандуму співпрацює з ФБР у справі Приватбанку
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!