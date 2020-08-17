Шмигаль назвав основні причини спалахів COVID на заході України

На заході України серед основних причин значного поширення коронавірусу – весілля та релігійні обряди.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, Офіс президента

Деталі: Уряд перевірятиме лікарні, щоб бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Водночас ситуація з поширенням вірусу непроста в усьому світі, про що свідчить близько 22 млн заражень та майже 800 тисяч смертей, зазначив Шмигаль.

Повідомляється також, що поліція та Державна служба України з надзвичайних ситуацій посилюють роботу щодо дотримання карантинних заходів громадянами. Нині виявлено 114 тисяч порушень при використанні додатку "Дій вдома".