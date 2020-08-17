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Шмыгаль назвал основные причины вспышек COVID на западе Украины

Понедельник, 17 августа 2020, 14:31

На западе Украины среди основных причин широкого распространения коронавируса – свадьбы и религиозные обряды.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной болезни, Офис президента

Детали: Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью. В то же время ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тысяч смертей, отметил Шмыгаль.

Сообщается также, что полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тысяч нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияШмыгаль


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