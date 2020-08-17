У трьох областях обшуки: посадовці закупили неякісний захист від COVID-19 для лікарів

Поліція проводить обшуки у трьох областях через закупівлю посадовцями Закарпатської облдержадміністрації неякісних засобів індивідуального захисту від COVID-19 для медиків.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "17 серпня в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) ККУ проводять санкціоновані обшуки на території Закарпатської, Сумської та Харківської областей – в приміщеннях одного з департаментів Закарпатської ОДА, в офісах комерційних структур та за місцем мешкання фігурантів".

Деталі: Поліцейські встановили, що для боротьби з коронавірусом посадовці Закарпатської ОДА провели держзакупівлі ізоляційних комбінезонів та респіраторів класу захисту FFP2 та FFP3, які потім постачали у лікарні.

Однак, з’ясувалося, що придбані за завищеними цінами комбінезони та респіратори не відповідали заявленим у договорах якісним та медико-технічним характеристикам і не мали сертифікатів відповідності.

Чиновники заздалегідь знали про невідповідність продукції зазначеним у договорах вимогам, але все одно придбали у двох комерційних структур понад 57 тисяч костюмів та 71 тисячу респіраторів на суму 29 мільйонів 565 тисяч гривень.

Наразі чотирьом особам повідомили про підозру: діючому та на теперішній час колишньому посадовцям одного із департаментів Закарпатської ОДА та керівнику комерційної структури – за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) ККУ, ще одному підприємцеві – за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до закупівлі неякісних товарів медпризначення та привласнення державних коштів.