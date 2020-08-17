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В трех областях обыски: чиновники закупили некачественную защиту от COVID-19 для врачей

Понедельник, 17 августа 2020, 14:31
В трех областях обыски: чиновники закупили некачественную защиту от COVID-19 для врачей
Фото Нацполиции

Полиция проводит обыски в трех областях из-за закупки должностными лицами Закарпатской облгосадминистрации некачественных средств индивидуальной защиты от COVID-19 для медиков.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "17 августа в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК проводят санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей – в помещениях одного из департаментов Закарпатской ОГА, в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов". 

Детали: Полицейские установили, что для борьбы с коронавирусом должностные лица Закарпатской ОГА провели госзакупки изоляционных комбинезонов и респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, которые затем поставляли в больнице.

Однако, выяснилось, что приобретенные по завышенным ценам комбинезоны и респираторы не соответствовали заявленным в договорах качественным и медико-техническим характеристикам и не имели сертификатов соответствия.

Чиновники заранее знали о несоответствии продукции указанным в договорах требованиям, но все равно приобрели у двух коммерческих структур более 57 тысяч костюмов и 71 тысячу респираторов на сумму 29 миллионов 565 тысяч гривен. 

 

Сейчас четырем лицам сообщили о подозрении: действующему и в настоящее время бывшему должностным лицам одного из департаментов Закарпатской ОГА и руководителю коммерческой структуры – по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) УК, еще одному предпринимателю – по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к закупке некачественных товаров медназначения и присвоению бюджетных средств.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеполициякоронавирус
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