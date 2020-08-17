Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В трех областях обыски: чиновники закупили некачественную защиту от COVID-19 для врачей

Понедельник, 17 августа 2020, 14:31
Фото Нацполиции

Полиция проводит обыски в трех областях из-за закупки должностными лицами Закарпатской облгосадминистрации некачественных средств индивидуальной защиты от COVID-19 для медиков.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "17 августа в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УК проводят санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей – в помещениях одного из департаментов Закарпатской ОГА, в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов". 

Детали: Полицейские установили, что для борьбы с коронавирусом должностные лица Закарпатской ОГА провели госзакупки изоляционных комбинезонов и респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, которые затем поставляли в больнице.

Однако, выяснилось, что приобретенные по завышенным ценам комбинезоны и респираторы не соответствовали заявленным в договорах качественным и медико-техническим характеристикам и не имели сертификатов соответствия.

Чиновники заранее знали о несоответствии продукции указанным в договорах требованиям, но все равно приобрели у двух коммерческих структур более 57 тысяч костюмов и 71 тысячу респираторов на сумму 29 миллионов 565 тысяч гривен. 

 

Сейчас четырем лицам сообщили о подозрении: действующему и в настоящее время бывшему должностным лицам одного из департаментов Закарпатской ОГА и руководителю коммерческой структуры – по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) УК, еще одному предпринимателю – по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к закупке некачественных товаров медназначения и присвоению бюджетных средств.

Украинская правда
Темы: Закарпатьеполициякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский на закрытом совещании обсудил сценарии обострения в Беларуси

Президент Германии обратился к Лукашенко

Зеленский присвоил погибшему Кузьме Скрябину звание Героя Украины

дополнено, видеоЛукашенко готов поделиться полномочиями: "Но не под давлением и не через улицу"

Литва: Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение

видеоЛукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Все новости...
Закарпатье
В больнице задержали медика, который скрывался от наказания за смерть роженицы
Коронавирус: в 9 областях Украины нельзя ослаблять карантин
В ДТП под Мукачево погиб футбольный тренер и еще два человека
Последние новости
15:45
Двое сотрудников МИД Беларуси поддержали протесты, несмотря на угрозу увольнения
15:45
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 207 кредитов
15:38
Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу, требуя отставки Лукашенко
15:21
Глава НБУ: Повышение минималки до 5 тысяч не отразится на уровне инфляции
15:21
У Європарламенті не вважають Лукашенка переобраним президентом Білорусі
15:17
НАПК вызвало для объяснений нардепа Герегу и чиновника из Офиса генпрокурора
15:11
54.4°C: ученые предполагают, что на Земле зафиксирована самая высокая температура
15:10
Шевченко считает, что госбанкам уже не нужно агентство проблемных активов
14:58
Террориста ИГИЛ задержали в Житомире
14:54
Зеленский на закрытом совещании обсудил сценарии обострения в Беларуси
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!