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Терориста ІДІЛ затримали в Житомирі

Понеділок, 17 серпня 2020, 14:58

У Житомирі затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності.

Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання".

Деталі: Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Українська правда
Теми: тероризмЖитомирСБУ


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