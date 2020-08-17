Терориста ІДІЛ затримали в Житомирі
Понеділок, 17 серпня 2020, 14:58
У Житомирі затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності.
Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання".
Деталі: Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Українська правда