Терориста ІДІЛ затримали в Житомирі

У Житомирі затримали учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Згідно з отриманими спецслужбою даними, мешканець однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави для уникнення від кримінальної відповідальності.

Перебуваючи у Житомирі, іноземець намагався легалізуватися через одержання посвідки на тимчасове проживання".

Деталі: Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.