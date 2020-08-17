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Террориста ИГИЛ задержали в Житомире

Понедельник, 17 августа 2020, 14:58

В Житомире задержали участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Источник: СБУ

Дословно: "Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности.

Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство".

Детали: Задержанному избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Темы: терроризмЖитомирСБУ


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