Террориста ИГИЛ задержали в Житомире
Понедельник, 17 августа 2020, 14:58
В Житомире задержали участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Источник: СБУ
Дословно: "Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности.
Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство".
Детали: Задержанному избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.