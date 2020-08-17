Террориста ИГИЛ задержали в Житомире

В Житомире задержали участника международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Источник: СБУ

Дословно: "Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности.

Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство".

Детали: Задержанному избрана мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.