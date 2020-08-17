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НАПК вызвало для объяснений нардепа Герегу и чиновника из Офиса генпрокурора

Понедельник, 17 августа 2020, 15:17
НАПК вызвало для объяснений нардепа Герегу и чиновника из Офиса генпрокурора
Александр Герега. Фото c Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало для дачи объяснений относительно возможных нарушений закона 12 человек, среди которых нардеп Александр Герега и начальник управления Офиса генпрокурора Дмитрий Литкевич.

Источник: НАПК в Facebook

Дословно: "Для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются: Александр Герега, народный депутат Украины. Приглашается с 18 по 20 августа (повторно)".

Детали: Также по этому вопросу в НАПК ждут заместителя начальника отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц Киверцевского управления ГУ Государственной налоговой службы в Волынской области Руслана Барабуха.

За несвоевременное представление декларации для объяснений в НАПК пригласили начальника управления Офиса Генпрокурора Дмитрия Литкевича (повторно). Его ждут в 16:00 20 августа.

А также экс-заместителя начальника департамента Генпрокуратуры Константина Клименко и экс-судью Олевского райсуда Житомирской области Александра Стратовича.

Кроме того, за несвоевременное представление сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии вызвали экс-заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инну Метелеву.

Украинская правда
Темы: НАПКВерховная РадаОфис генпрокурора
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