Усі шахти "Беларуськалію" припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка

Усі шахти "Білоруськалію" припинили видобуток руди, працівники вимагають відставки Олександра Лукашенка і зміни президента.

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" з Салігорська станом на 14.45 понеділка, 17 серпня

Деталі: Шахтарі стоять у черзі, щоб підписати вимогу про відставку Олександра Лукашенка та нові президентські вибори.

Вранці 4-е рудне управління "Беларуськалія" приєдналося до страйку.

Керівник підприємства Іван Головатий прийшов до управління й наказав людям ходити на роботу.

На загальних зборах працівники планують вирішити, що далі робити, о 18 годині вони зберуться в центрі Салігорська.

Страйки і протести відбуваються на багатьох великих промислових підприємствах Білорусі.