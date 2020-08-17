Усі шахти "Беларуськалію" припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка
Понеділок, 17 серпня 2020, 15:38
Усі шахти "Білоруськалію" припинили видобуток руди, працівники вимагають відставки Олександра Лукашенка і зміни президента.
Джерело: кореспондент "Радіо Свобода" з Салігорська станом на 14.45 понеділка, 17 серпня
Деталі: Шахтарі стоять у черзі, щоб підписати вимогу про відставку Олександра Лукашенка та нові президентські вибори.
Вранці 4-е рудне управління "Беларуськалія" приєдналося до страйку.
Керівник підприємства Іван Головатий прийшов до управління й наказав людям ходити на роботу.
На загальних зборах працівники планують вирішити, що далі робити, о 18 годині вони зберуться в центрі Салігорська.
Страйки і протести відбуваються на багатьох великих промислових підприємствах Білорусі.