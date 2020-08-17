Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу, требуя отставки Лукашенко

Все шахты "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента.

Источник: корреспондент "Радио Свобода" со Салигорска по состоянию на 14.45 понедельника, 17 августа

Детали: Шахтеры стоят в очереди, чтобы подписать требование об отставке Александра Лукашенко и новых президентских выборах.

Утром 4-е рудное управление "Беларуськалия" присоединилось к забастовке.

Руководитель предприятия Иван Головатый пришел в управление и приказал людям ходить на работу.

На общем собрании работники планируют решить, что делать дальше, в 18 часов они соберутся в центре Салигорска.

Забастовки и протесты проходят на многих крупных промышленных предприятиях Беларуси.