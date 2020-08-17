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Щонайменше 5 людей загинуло на протестах у Білорусі - звіт правозахисників

Понеділок, 17 серпня 2020, 17:59
Щонайменше 5 людей загинуло на протестах у Білорусі - звіт правозахисників

Щонайменш п’ятеро людей загинули та семеро - госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода", про це йдеться у звіті правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно".

Звіт присвячений порушенням прав людини на протестах у Білорусі у період з 7 до 14 серпня. Правозахисники знайшли у лікарнях Мінська 120 людей, госпіталізованих після протестів, та поспілкувалися з 30 з них.  

Офіційно влада підтвердила загибель на протесті лише одного протестувальника, Александра Тарайковського, ствержуючи, що він загинув від вибуху пристрою, який тримав у руках. Згодом Associated Press опублікували відео, з якого видно, що вибуху не було - Александра застрелили силовики.

Голова правління організації Тетяна Гацюра-Яворська розповіла, що 25-річному Александру Вихору з Гомеля, який помер невдовзі після затримання, відмовили у наданні медичної допомоги. З цього приводу, як і щодо загибелі Тарайковського, не проводилося розслідування, судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті проводити відмовилися.

Імена ще трьох загиблих, про яких відомо правозахисникам, не вказуються. 

Правозахисники з інтерв’ю із постраждалими з’ясували, що людям, госпіталізованим з переломами рук, ребер, пораненнями ока та іншими травмами, які потребують негайної допомоги, вона надавалася через 6-12 годин.

Більшість постраждалих кажуть, що були затримані безпідставно і зазнали жорстоких побоїв кийками під час затримання, в автозаках та вже у відділках. 

Багато людей отримали травми та опіки від вибухів світлошумових гранат, які кидали безпосередньо в людей або близько до них, хоча протестувальники не були озброєні і не атакували силовиків. 

Також люди розповіли, що не мали доступу до адвоката. Багатьох відпустили у "швидкі" лише після підписання протоколу, де вони визнають, що чинили опір правоохоронцям та що брали участь у несанкціонованому заході. Також - що їм погрожували кримінальними справами у разі подання заяви про надмірне застосування сили і катування.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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